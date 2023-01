Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Tροχαίο με εγκατάλειψη άνδρα - “Χαροπαλεύει” ο 40χρονος

Αναζητείται ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 40χρονος άνδρας, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Σταυρωμένου, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ., ο οδηγός του οποίου φέρεται να τον εγκατέλειψε.

Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό του ΙΧ.

Πηγή: zarpanews.gr

