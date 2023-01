Λάρισα

Λάρισα - καταγγελία: Βίασε τη γυναίκα του και την κλείδωσε έξω από το σπίτι

Η γυναίκα έφυγε αρχικά από το σπίτι μετά τον βιασμό της κι όταν επέστρεψε έπεσε καν άθυμα βιασμού.

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχωρήσαν χθες αστυνομικοί του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας μετά από καταγγελία της 33χρονης συζύγου του.

Ο 40χρονος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για βιασμό, σωματική βλάβη κατά αδυνάμων ατόμων, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη βία. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», ο 40χρονος, όπως καταγγέλθηκε στην ΕΛ.ΑΣ., χθες τα ξημερώματα βίασε την 33χρονη σύζυγο του, με αποτέλεσμα αυτή να φύγει προσωρινά από το σπίτι τους σε χωριό της Λάρισας.

Όταν η 33χρονη επέστρεψε στο σπίτι, εκείνος για περισσότερη από μισή ώρα δεν της επέτρεπε την είσοδο, με τη γυναίκα να παραμένει στην αυλή του σπιτιού. Όταν λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα ξεκλείδωσε την πόρτα και της επέτρεψε την είσοδο, τότε τη βίασε για δεύτερη φορά, με την 33χρονη να τον καταγγέλλει στην ΕΛ.ΑΣ. Ο 40χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

