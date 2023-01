Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό περιστατικό σε κουρείο (εικόνες)

Ένας άνδρας στο νοσοκομείο κι ένας με χειροπέδες. Τι συνέβη στο κουρείο.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε κουρείο μεταξύ δύο αλλοδαπών λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αντιγονιδών. Ένα άτομο τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο χέρι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου προχώρησαν στην προσαγωγή του αλλοδαπού που προκάλεσε τον τραυματισμό.

