Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κλειδιά μοτοσικλέτας και συνελήφθησαν μέσα στην πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφεραν να πάνε μακριά οι διαρρήκτες που μπήκαν στο σπίτι νέου άνδρα, ο οποίος άμεσα κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ..

Επ' αυτοφώρω συνελήφθησαν τρεις διαρρήκτες στη Θεσσαλονίκη που είχαν εισέλθει χθες τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 33χρονου, στην περιοχή του Αγίου Παύλου, κλέβοντας τα κλειδιά της μοτοσικλέτας του.

Ο νεαρός ένοικος τούς αντιλήφθηκε εγκαίρως και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς -ο πρώτος στην ταράτσα, ο δεύτερος στην είσοδο της οικοδομής και ο τρίτος στο μπαλκόνι του διαμερίσματος- και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 28, 24 και 22 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο, ενώ διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με δύο κλεμμένες μοτοσικλέτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (βίντεο)

Ρέθυμνο - αιματηρό περιστατικό σε μπαρ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι εμπλεκόμενοι

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου