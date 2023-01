Ηράκλειο

Ηράκλειο: Παιδιά κάνουν μάθημα σε εκκλησία γιατί... δεν υπάρχουν αίθουσες (εικόνες)

Γονείς κατήγγειλαν ότι τα παιδιά τους είναι αναγκασμένα να κάνουν μάθημα μέσα στην εκκλησία, όπου υπάρχουν συνθήκες μούχλας.

Κάτι σαν... “κρυφό σχολειό” λειτουργεί εντός του... Καπετανάκειου στο Ηράκλειο, αφού γίνονται εκ περιτροπής μαθήματα μαθητών της Γ' λυκείου μέσα στην... εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, η οποία είναι εντός της σχολικής αυλής. Γονείς που επικοινώνησαν με την εφημερίδα μας κατήγγειλαν ότι τα παιδιά τους κάποιες ώρες διδασκαλίας είναι αναγκασμένα να κάνουν μάθημα μέσα στην εκκλησία, όπου υπάρχουν συνθήκες μούχλας, ενώ φιλοξενείται εκεί το οστεοφυλάκιο με τα ιερά λείψανα του Αγίου και της οικογένειάς του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, έχουν σημειωθεί κρούσματα ιώσεων σε παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς να τους δικαιολογούνται οι απουσίες!

Σε επικοινωνία της με την πρόεδρο της ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικό στο 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου στο Καπετανάκειο, φιλόλογο Αρετή Σπαχή, ότι γίνονται μαθήματα στην εκκλησία. Ωστόσο, η ίδια τονίζει ότι τα εκ περιτροπής μαθήματα στον χώρο της εκκλησίας ήταν μια λύση ανάγκης για το σχολείο, με την ευθύνη να βαρύνει τη δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, αφού έχει καθυστερήσει να εγκαταστήσει στο Καπετανάκειο μια λυόμενη αίθουσα για να μη δημιουργούνται τα φαινόμενα αυτά. «Εγώ είμαι η πρώτη που έχω αντίρρηση να γίνονται μαθήματα στον χώρο της εκκλησίας. Αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Τι να κάναμε; Να διώχναμε παιδιά;», λέει η Αρετή Σπαχή.

Δε φτάνουν οι αίθουσες

Πώς, όμως, δημιουργήθηκε το πρόβλημα; «Είχαμε τον χώρο που λειτουργεί ως εργαστήριο για πρώτη φορά μέχρι σήμερα και γίνονται εκεί τα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας κ.λπ., που θέλουν πειραματική απόδειξη και εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται εργαστηριακά. Ωστόσο, δεν έχουμε τις αίθουσες. Και είπαμε, εκ περιτροπής, ας πηγαίνει στην εκκλησία ένα τμήμα όπου θα γίνονται τα μαθήματα της γενικής παιδείας, για να αντιμετωπίσουμε προσωρινά την κατάσταση μέχρι να βρεθεί οριστική λύση. Τα παιδιά αυτά περνάνε μετά από το εργαστήριο και κάνουν το μάθημα το εργαστηριακό έτσι όπως πρέπει να γίνεται»...



Απαντώντας στους γονείς εκείνους που αντιδρούν κάνοντας λόγο για ανθυγιεινές συνθήκες, η Αρετή Σπαχή μάς λέει ότι «το κτήριο της εκκλησίας είναι καθαρισμένο, είναι βαμμένο και γενικά παλεύουμε εδώ και 11 χρόνια για το Καπετανάκειο. Σήμερα που μιλάμε περιμένουμε ηλεκτρολόγο και δε μας στέλνουν και πιέζουμε να έρθει για να γίνουν κάποιες εργασίες. Αλλά πέρα από αυτό... το αίτημα που εμείς διατυπώνουμε για να λυθεί αυτό το θέμα είναι ότι, επειδή έτσι κι αλλιώς η δυναμική του Καπετανάκειου είναι μεγάλη και έχουμε πρόβλημα στεγαστικό, ζητήσαμε - και έπρεπε να μας έχουν δώσει - μία λυόμενη αίθουσα. Δεν τη δώσανε. Το εργαστηριακό μάθημα ζητούμε να είναι εργαστηριακό. Τα παιδιά εξάλλου το ήθελαν. Και εκ περιτροπής μπαίνει ένα τμήμα στην εκκλησία, κάτι που είναι λύση ανάγκης μέχρι να μας φέρουν τη λυόμενη αίθουσα. Δεν είναι κάτι που το θέλουμε. Η εκκλησία είναι χώρος λατρείας και όχι χώρος σχολικών μαθημάτων. Αλλά τι άλλο να κάνουμε; Ούτε οι κτηριακές ανάγκες έχουν καλυφθεί ως προς τον ηλεκτρολόγο που χρειαζόμαστε να έρθει... ούτε η αίθουσά μας έχει “έρθει”»...



Εδώ και 11 χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες…

Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου μάς λέει ακόμη ότι γενικότερα το Καπενάκειο δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αλλά μας υπενθυμίζει, επίσης, ότι εδώ και 11 χρόνια γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν κάνει πολλές προσπάθειες προκειμένου το σχολικό κτήριο να αποπερατωθεί και να παραδοθεί και πάλι με ασφάλεια στην τοπική κοινωνία. «Μην ξεχνάτε και τις κακοτεχνίες που υπήρχαν με το υπόγειο που βούλιαζε. Είμαστε διαρκώς στο πόδι για το κτηριακό πρόβλημα του σχολείου μας», καταλήγει χαρακτηριστικά.

