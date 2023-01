Χανιά

Σφακιά - Σορός σε φαράγγι: Ποιος είναι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην Αράδαινα (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα που εντοπίστηκε κάτω απο την γέφυρα του φαραγγιού. Ποιο ειναι το πιθανότερο σενάριο για την απώλεια της ζώης του.

Με τη βοήθεια πέντε ανδρών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης αλλά και δύο αστυνομικών από το ΑΤ Σφακίων ολοκληρώθηκε μετά τις 17:00 της Τρίτης η ανάσυρση της σορού του άνδρα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στη γέφυρα της Αράδαινας.

Ο νεκρός είναι Ελληνοκαναδός, γεννήθηκε το 1979 και είχε έρθει στην Κρήτη μαζί με τη μητέρα του και τον αδελφό του, οι οποίοι βρίσκονται στο Ηράκλειο. Το αυτοκίνητο που είχε αφήσει δίπλα στη γέφυρα, μια BMW, είχε προσωρινή πινακίδα τελωνείου Ηρακλείου και ήταν καταχωρισμένο στο όνομα της μητέρας του.

Στο αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκαν μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά στο πίσω κάθισμα. Οι συγγενείς του έχουν ειδοποιηθεί από τις αρχές και βρίσκονται σε κατάσταση σοκ με την εξέλιξη αυτή. Πιθανότερη εκδοχή αυτή την ώρα φαντάζει η αυτοχειρία, ωστόσο τίποτα δεν έχει αποκλειστεί.

Η σορός αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή.

