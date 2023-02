Μαγνησία

Βόλος: Γυναίκα επιχείρησε να ανατινάξει κατάστημα και δικηγορικό γραφείο

Μαφιόζικο «ξεκαθάρισμα» από 50χρονη στον Βόλο. Πυροκροτητές σε έμπορο και δικηγόρο.

Μία 50χρονη γυναίκα από το Πήλιο έδωσε εντολή στον «Νώντα», έναν αλλοδαπό συνεργό της, να τοποθετήσει ηλεκτρικούς πυροκροτητές σε ένα εμπορικό κατάστημα του Βόλου και στην είσοδο ενός δικηγορικού γραφείου, προκειμένου να εκβιάσει την έμπορο και τη δικηγόρο , να της δώσουν χρήματα, που διεκδικούσε από υποτιθέμενη οφειλή.

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr η γυναίκα, αποφάσισε να τρομοκρατήσει τη σύζυγο ενός δήθεν οφειλέτη της για 15.000 ευρώ και πήγε να ανατινάξει το εμπορικό της κατάστημα στην «καρδιά» του Βόλου, αλλά και το γραφείο της δικηγόρου της. Είχε προσλάβει αλλοδαπό για την τοποθέτηση των πυροκροτητών, ο οποίος δεν εντοπίστηκε ποτέ. Η έμπορος και η δικηγόρος περίμεναν από το 2018, που σημειώθηκε το γεγονός, την οριστική καταδίκη της και χθες η υπόθεση έληξε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στη Λάρισα, με καταδικαστική ποινή δύο χρόνων και έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Η 50χρονη γυναίκα, που δηλώνει κάτοικος Αθήνας, κάθισε για πρώτη φορά στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου τον Νοέμβριο του 2021, κατηγορούμενη για προμήθεια και κατοχή από κοινού εκρηκτικών υλών και απόπειρα εκβίασης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και κρίθηκε ένοχη, με το δικαστήριο να της επιβάλει συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών, χωρίς αναστολή.

Τόσο στο δικαστήριο του 2021, όσο και χθες στο Εφετείο, ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση, αλλά οι δικαστές δεν την πίστεψαν. Επέμεινε, όμως, πως διεκδικεί από τη 48χρονη έμπορο την οφειλή που είχε απέναντί της ο σύζυγός της.

Η 50χρονη κατηγορήθηκε πως απειλούσε τηλεφωνικά τη 48χρονη έμπορο, τον σύζυγό της, αρχιτέκτονα – μηχανικό, που έχει φύγει πλέον από τη ζωή, και την 56χρονη σήμερα δικηγόρο τους. Τις απειλές δεν εκτόξευε μόνο η ίδια, αλλά και ο «Νώντας» που καλούσε από πακιστανικό νούμερο και …ενημέρωνε πως θα τους κάνει όλους κομματάκια.

Η ιστορία άρχισε, όταν σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 50χρονη άρχισε να τηλεφωνεί στη 48χρονη έμπορο και να την απειλεί, ζητώντας 15.000 ευρώ, που όπως υποστήριζε, χρωστούσε ο σύζυγός της, προς τον δικό της σύζυγο, για την κατασκευή μιας οικοδομής το 2003. Ο σύζυγος της κατηγορούμενης είχε επίσης φύγει από τη ζωή και υποστήριξε πως είχε αναλάβει να εισπράξει τις οφειλές τρίτων, αλλά κανένα στοιχείο δεν υποδείκνυε πως η οικογένεια της εμπόρου της χρωστούσε χρήματα. Η κατηγορούμενη επικοινωνούσε και με την 56χρονη δικηγόρο του ζευγαριού, την οποία επίσης κατηγορούνταν ότι απειλούσε, ενώ μετά έβαλε τον «Νώντα» να αναλάβει την «βρώμικη δουλειά». Ένα πρωί η 48χρονη έμπορος βρήκε στην είσοδο του καταστήματός της, έναν φάκελο με έναν ηλεκτρικό πυροκροτητή. Τον ίδιο φάκελο βρήκε στην είσοδο του γραφείου της και η δικηγόρος και αμέσως δόθηκε σήμα στην Ασφάλεια της Αθήνας να συλληφθεί η 50χρονη.

Αρχικά η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, καθώς η κατηγορία της κατοχής εκρηκτικών υλικών ήταν σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα η υπόθεση εκδικάστηκε σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως έγινε γνωστό από πραγματογνωμοσύνη, αν σημειωνόταν έκρηξη από τους πυροκροτητές, θα προκαλούνταν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά και σωματικές βλάβες.

Πηγή: www.taxydromos.gr