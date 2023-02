Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Απείλησε με κατσαβίδι δημοτική υπάλληλο

Ο άνδρας φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τη δημοτική υπάλληλο και συνελήφθη από την Αστυνομία.

Συνελήφθη, χθες το πρωί 31 Ιανουαρίου 2023, στο Αγρίνιο, ένας άνδρας. από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου,

Ο άνδρας φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε με τη χρήση κατσαβιδιού, δημοτική υπάλληλο του τμήματος πρασίνου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σε σωματική έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι.

Πηγή: agriniopress

