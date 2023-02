Δράμα

Πτώση Φάντομ – Κηδεία Ευστάθιου Τσιτλακίδη: Η τελευταία πράξη του δράματος

Βαρύ το κλίμα στη Δράμα όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία του σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις 12:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, του κυβερνήτη του F-4 Phantom, που συνετρίβη νότια της Ανδραβίδας. "Στάθη μου, ψηλά!", φώναξε η μητέρα του φτάνοντας στον ναό, μαζί με τα αδέλφια του πιλότου.

Τη σορό, που έφτασε στην Εκκλησία Παμμέγιστων Ταξιαρχών, στη γενέτειρά του, το Νευροκόπι Δράμας. μετέφεραν συνάδελφοι του σμηναγού Τσιτλακίδη. Πιλότος από την ίδια μονάδα κρατούσε το πιλίκιο και το ξίφος.

Στην άφιξη της σορού οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναξαν “αθάνατος”!

Στην εκκλησία έφτασαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και οι τρείς ήταν παρόντες χθες στην κηδεία του υποσμηναγού Μάριου – Άγγελου Τουρούτσικα, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη.

Τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον τομεάρχη Άμυνας, Θοδωρή Δρίτσα, τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Χρήστο Χριστοδούλου και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Θεόφιλο Ξανθόπουλο.

Στο Νευροκόπι κηρύχθηκε τριήμερο δημοτικό πένθος, ενώ σε συνεδρίαση του Δήμου αποφασίστηκε να δοθεί το επώνυμο του σμηναγού σε κεντρικό δρόμο της πόλης ή σε δημοτικό κτήριο.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ενώ στην κηδεία θα παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από πλευράς της οικογένειάς του, όπως είθισται, θα μοιραστούν στον κόσμο μπομπονιέρες, αφού ο αγαπημένος τους Στάθης, δεν είχε προλάβει να παντρευτεί. Η αρραβωνιαστικιά του έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη.

Χθες, Πέμπτη, υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα, με την πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, βάσει της οποίας, απονέμεται ο βαθμός του αντιπτέραρχου στον σμηναγό Τσιτλακίδη Ευστάθιο του Αναστασίου και τον υποσμηναγό Τουρούτσικα Μάριο – Μιχαήλ του Κωνσταντίνου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, οι παρακάτω αξιωματικοί Ιπτάμενοι «απεβίωσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο».

