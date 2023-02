Εύβοια

Εύβοια - Θάνατος 3χρονου: Συνελήφθη ο θείος και αναζητείται ο παππούς του

Πως έχασε τη ζωή του το παιδάκι παίζοντας στην αυλή του σπιτιού. Αναζητούνται και οι γονείς του που έλειπαν από το σπίτι την ώρα της τραγωδίας.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Εύβοιας με την είδηση του θανάτου τρίχρονου αγοριού από κολώνα που έπεσε πάνω του ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του.

Σε βάρος των οικείων του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο evima.gr, οι γονείς του, Ρομά, δεν βρίσκονταν με το παιδί στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και όπως ανέφεραν βρίσκονταν για δουλειές στην Αθήνα την ώρα του τραγικού συμβάντος.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο θείος του παιδιού, ενώ από την αστυνομία αναζητείται και ο παππούς του, καθώς οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν την ευθύνη του παιδιού την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μάλιστα, ισχυρή αστυνομική δύναμη έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο όπου και μεταφέρθηκε το παιδί, προκειμένου να εντοπίσει και να οδηγήσει τους γονείς στο αστυνομικό τμήμα.

Το αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας έχει αναλάβει την προανάκριση και ήδη από πλευράς του, έχει ζητήσει επίσης την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να “πέσει φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού.

Όπως τονίζει το ιατρικό προσωπικό, ασθενοφόρο μετέφερε το αγοράκι στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, πολύ σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι, μα με τις αισθήσεις του και “έδωσε μάχη” για να το κρατήσει στη ζωή, προσπαθώντας να το επαναφέρει με ανάνηψη όταν η καρδιά του σταμάτησε.

