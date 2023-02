Δωδεκανήσα

Λέρος - Ναυάγιο: Οι γιατροί επανέφεραν στην ζωή ένα παιδί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υγρός τάφος έγινε το Αιγαίο για μια γυναίκα. Οι γιατροί "έφεραν πίσω" ένα μικρό παιδί, που όμως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και άλλα δύο ανήλικα. Έρευνες για αγνοούμενους.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών, μετά τον εντοπισμό σορού μία γυναίκας, καθώς και ενός παιδιού χωρίς σφυγμό, στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Λέρου και τον εντοπισμό σε δύσβατη περιοχή του νησιού 33 μεταναστών.

Οι μετανάστες στους οποίους περιλαμβάνονται βρέφη, γυναίκες και άνδρες με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό σώμα και μεταφέρθηκαν στο κέντρο ταυτοποίησης του νησιού.

Το παιδάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λέρου χωρίς σφυγμό, ωστόσο ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στην ζωή, ωστόσο η κατάστση τς υγείας του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται άλλα δύο παιδάκια στο Νοσοκομείο Λέρου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, η λέμβος στην οποία επέβαιναν πιθανόν 39 άτομα, βρέθηκε σε δυσχερή θέση και βυθίστηκε.

Στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες επιχειρούν τρία πλωτά του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο super puma αλλά και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από ξηράς.

Πηγή εικόνων: 12nisospress.com





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, που χρειάζονται αλυσίδες

Phantom - Ιατρίδης: πώς σώθηκα από συντριβή Φάντομ (βίντεο)

Αυστραλία: Νεκρή 16χρονη από επίθεση καρχαρία