Παρίσταναν τους στρατιωτικούς κι άδειαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς

Πως έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές και τερμάτισαν την εγκληματική δράση της σπείρας, που αποτελείτο απο συγγενείς.

Απάτες, ύψους άνω των 600.000 ευρώ, με δήθεν πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και δράστες που προσποιούνταν τους εκπροσώπους άλλοτε των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλοτε των Ενόπλων Δυνάμεων, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ., με θύματα ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν έντεκα άτομα, που είναι ρομά και συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας κατηγορούνται για συνολικά 19 περιπτώσεις απάτης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Πάτρα, η Αρκαδία, η Κοζάνη, το Αγρίνιο, η Ημαθία, η Χαλκιδική, τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά.

Η συνολική λεία που αποκόμισαν υπολογίζεται σε 638.693 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατά την ίδια ανακοίνωση, προσποιούμενοι τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας ή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους και προέβαιναν σε παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών προϊόντων. Στη συνέχεια και αφού εξασφάλιζαν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού των παθόντων, τούς έστελναν, μέσω κινητού τηλεφώνου, μήνυμα που περιείχε έναν υπερσύνδεσμο, τον οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγούσε τους παθόντες σε περιβάλλον πανομοιότυπο με αυτό των τραπεζών που διατηρούσαν τους λογαριασμούς και αφού καταχωρούσαν τους προσωπικούς κωδικούς προκειμένου να προχωρήσει ηλεκτρονικά η τραπεζική συναλλαγή, αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης των επιτήδειων ήταν η συνεχής μεταφορά και διακίνηση των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών σε περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και να παραπλανήσουν τις διωκτικές Αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δραστών θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

