Ημαθία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πολικό κρύο στη βόρεια Ελλάδα

Σε ποια περιοχή το θερμόμετρο έδειξε χαμηλότερα από τους μείον 16 βαθμούς Κελσίου.

Εκτός από τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών κυρίως στα ανατολικά τμήματα, η κακοκαιρία «Βαρβάρα» έχει δημιουργήσει και συνθήκες ισχυρού παγετού στα βόρεια τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία τις πρωινές ώρες της Τετάρτης να φτάνει τους -16,2 βαθμούς Κελσίου στο Σέλι Ημαθίας.

Σύμφωνα με δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Άγιο Παύλο Ημαθίας (-14,1), Περτούλι Τρικάλων (-13,4), Οχυρό Νευροκοπίου (-13,2), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-12,7) και Νευροκόπι (-12,7 βαθμοί).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, έως τις απογευματινές ώρες σήμερα προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Μαγνησίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου καθώς επίσης και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία θα είναι τοπικά έντονες, ενώ βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν, με πιθανότητα ενίσχυσής τους τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης.

