Απάτη: “Μαϊμού” λογιστές έταξαν επιδότηση ρεύματος κι άδειασαν λογαριασμούς

Θύματα απάτης έπεσαν δύο ανυποψίαστες γυναίκες που «είδαν» τις καταθέσεις τους να κάνουν «φτερά».

Δύο νέες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης απασχολούν από χθες την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Την 8η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19.00 καταγγέλθηκε από μια 79χρονη κάτοικο της Ιαλυσού ότι την προηγούμενη ημέρα και περί ώραν 20.00 ενώ βρισκόταν στην οικία της, την κάλεσε τηλεφωνικά, άγνωστος σε αυτήν άνδρας, της συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή της και με την πρόφαση πως ήθελε να της καταβάλει χρηματικό ποσό προερχόμενο από λογαριασμό ρεύματος, ζήτησε τον αριθμό της κάρτας της και τον τετραψήφιο κωδικό της.

Η ηλικιωμένη αφού πείστηκε, έδωσε τον αριθμό της κάρτας της και τον κωδικό αυτής με την βοήθεια της κόρης της. Με την πάροδο μιας ώρας, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας, την ενημέρωσε, πως της αφαίρεσαν το ποσό των 3.810 ευρώ και πως έχει πέσει θύμα απάτης.

-Την ίδια ημέρα και περί ώραν 16.40 καταγγέλθηκε από μια 32χρονο υπήκοο Αλβανίας κάτοικο Γενναδίου ότι την 3η Φεβρουαρίου 2023 και περί ώρα 18.30 δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή της απέσπασε τους αριθμούς των καρτών των τραπεζών EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗΣ που διατηρεί και προέβη εν αγνοία της σε αγορές ύψους 1.252,90 ευρώ και 6.182,99 ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: dimokratiki.gr

