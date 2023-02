Θεσσαλονίκη

Βία ανηλίκων: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους

Σε βάρος των 15χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες.

Στη σύλληψη τριών ανήλικων ηλικίας 15 ετών προχώρησαν την Παρασκευή μετά από καταγγελία συνομήλικού τους στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή της Τούμπας, παρέα ατόμων προσέγγισε τον καταγγέλοντα και τρεις εξ’ αυτών, του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.

Σε βάρος των 15χρονων σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

