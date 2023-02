Κυκλάδες

Πάρος: Συνελήφθη αστυνομικός κατηγορούμενος για εκβιασμούς

Τι αποτέλεσε φορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης με τον αστυνομικό.



Στην Εισαγγελία Σύρου οδηγήθηκε αστυνομικός που υπηρετεί στην Πάρο, καθώς συνελήφθη κατηγορούμενος για σωρεία ποινικών αδικημάτων, ανάμεσά τους και για εκβιασμούς.

Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης με τον αστυνομικό, αποτέλεσε καταγγελία ζεύγους αλλοδαπών επιχειρηματιών στην Πάρο ότι ο φερόμενος ως δράστης τους εκβίαζε.

Νωρίτερα το Σάββατο (11.02.2023), σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του αστυνομικού που είχε συλληφθεί πριν από λίγα 24ωρα στην Πάρο στην εισαγγελία της Σύρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία βάσει της οποίας κατηγορείται για σωρεία ποινικών αδικημάτων, επί χρόνια.

πηγή: parianostypos.gr

