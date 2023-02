Μαγνησία

Βόλος: Θρήνος για την 19χρονη που πέθανε στο νοσοκομείο

Η 19χρονη έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.



Την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο του Βόλου άφησε μια 19χρονη κοπέλα που πάλεψε άνισα με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κοπέλα μεταφέρθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Νοσοκομείο καθώς καμία παροχή βοήθειας στο σπίτι από τους δικούς της ανθρώπους δεν ήταν δυνατή. Στην παθολογική κλινική κάθε μέρα το κλίμα ήταν βαρύ καθώς το “τέλος” για την 19χρονη που εμφάνισε αρχικά καρκίνο στο στομάχι, ο οποίος προκάλεσε στη συνέχεια γενικευμένες μεταστάσεις, ήταν προδιαγεγραμμένο. Η 19χρονη ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας και σπούδαζε στην Κομοτηνή.

Όπως καταγράφει, η νεαρή παραπονέθηκε στους γονείς της πριν από 45 ημέρες για πόνο στο στομάχι. Επισκέφθηκε γιατρό, ο οποίος την καθησύχασε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά κάποια συνηθισμένη πάθηση. Όμως, για πολλές ημέρε αργότερα, ο πόνος επέμενε και το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου διαγνώστηκε ότι έπασχε από επιθετικό καρκίνο.

Ο δάσκαλός της στο σχολείο κ. Φασουλίδης την “αποχαιρετά” συντετριμμένος.

«Γλυκό μου κορίτσι… Μαρία μου αγαπημένη… Έτσι θα σε θυμάμαι πάντοτε…Με το χαμόγελο και την καλή σου την καρδιά….Τρία χρόνια μαζί δημιουργήσαμε μια στενή σχέση δασκάλου και μαθήτριας που δεν θα την ξεχάσω ποτέ!Τι να πρωτοπώ για σένα…Το ήθος σου, η ευγένειά σου, η καλοσύνη σου, η φιλομάθειά σου , ο αγώνας σου για την επιτυχία σου στις πανελλαδικές εξετάσεις…Αξίζεις πολλά…..Ο Παράδεισος είναι δικός σου…Θα είσαι για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου…. Κλαίω μόνο γιατί δεν μπόρεσα να σε αγκαλιάσω πριν φύγεις για το δικό σου ταξίδι ….Θα σε αγαπάμε πάντα…. Καλή ανάπαυση ψυχή μου…»

Η ανάρτηση του συλλόγου διδασκόντων του 6ου Γυμνασίου Βόλου:

