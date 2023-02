Τρίκαλα

Βάια Γκανιά: Θύμα ξυλοδαρμού η κόρη της

Τον δικό της... Γολγοθά φαίνεται πως περνά με τον σύζυγό της, η κόρη της δολοφονημένης Βάιας Γκανιάς.

Η ιστορία της ήταν από τις πρώτες, στις εποχές μετά το 2000, που σηματοδότησε το άνοιγμα ενός κύκλου αίματος με θύματα γυναίκες που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Το στυγερό έγκλημα με θύμα τη Βάια Γκανιά που δολοφονήθηκε με 60 μαχαιριές από τον σύζυγό της, το 2018 απλώς και μόνο επειδή ζήτησε διαζύγιο, είχε αποτελέσει γροθιά στο στομάχι. Πέντε χρόνια μετά, στα Τρίκαλα, η μεγαλύτερη κόρη της άτυχης γυναίκας φέρεται να βρίσκεται στη θέση της κακοποιημένης συζύγου.

Λίγο πριν από την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, που έχει οριστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, από τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του άνδρα και που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, ξεσκεπάζεται ακόμη μια περίπτωση βαθιάς νοσηρότητας.

Υποτίμηση, βαρείς υβριστικοί χαρακτηρισμοί και άγριος ξυλοδαρμός, το τρίπτυχο που συνθέτει την ιστορία της 26χρονης που οδηγήθηκε στην εκκίνηση των νομικών διαδικασιών κατά του συζύγου της.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της διαμονής στην οικία του αδελφού του και η απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα, βαρύνεται με την κατηγορία της διάπραξης ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως καταγγέλλεται, το αδικαιολόγητο ξέσπασμα από μέρους του συζύγου, που οδήγησε σε βάναυσες συμπεριφορές, έγινε πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 10 Φεβρουαρίου.

Το θύμα, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, έχει αποκτήσει δύο αγόρια με τον σύζυγό της, οκτώ και πέντε ετών. Όλοι μαζί διέμεναν στην πατρική οικία του συζύγου της ενώ μαζί τους και ο αδερφός της γυναίκας καθότι έχει την επιμέλειά του.

«Θα σου σπάσω τα δόντια»

Όταν το θύμα επέστρεψε από την εργασία στην οικία όπου διέμενε συνάντησε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη οργής. Βρισκόταν στο σαλόνι μαζί με το παιδί και τον αδερφό της όταν ο κατηγορούμενος άρχισε να εξαπολύει βολές εναντίον της, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Μάλιστα, συνέχισε υποστηρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται η 26χρονη για την οικογένειά της, ενώ της προσέδωσε τον προσβλητικό χαρακτηρισμό «άχρηστη».

Το θύμα προσπαθώντας να ανακόψει την οργίλη αυτή διάθεση, ξεκίνησε τη διαδικασία για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του άνδρα ενώ εξέφρασε την πρόθεση για διαζύγιο. Τότε, ακούγοντας τα περί αποστασιοποίησης που επεδίωκε η γυναίκα, ο κατηγορούμενος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, εξαπολύοντας την εξής φράση: «θα σου σπάσω τα δόντια».

Οι χυδαίες εκφράσεις σε βάρος της γυναίκας συνεχίστηκαν, μέχρι που ο άνδρας δεν δίστασε να χειροδικήσει, χαστουκίζοντας την 26χρονη. Εκείνη στη συνέχεια βγήκε στο σαλόνι του σπιτιού για να καλέσει την αστυνομία, όμως οι απειλές του συζύγου άρχισαν και πάλι να ηχούν.

«Μην καλέσεις την αστυνομία γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα» είπε στη γυναίκα που έχει κινηθεί νομικά εναντίον του.

Στο ερώτημα εάν η 26χρονη έχει βιώσει ξανά περιστατικά βίας, απαντά πως μόλις πριν από ένα μήνα είχε πέσει θύμα βαριάς λεκτικής βίας, επέλεξε όμως η ίδια να λήξει το φραστικό επεισόδιο για το καλό των παιδιών της.

Πάντως, μετά την καταγγελία του ξυλοδαρμού εκδόθηκε ιατρική γνωμάτευση για το θύμα, που δείχνει ότι προσήλθε στο νοσοκομείο εξαιτίας των σωματικών βλαβών που υπέστη.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, αρνείται τα όσα του προσάπτονται κι επιμένει στα περί εξωσυζυγικής σχέσης της 26χρονης. Ισχυρίζεται ειδικότερα τα εξής: «Αρνούμαι όσα αναφέρει η σύζυγός μου. Εγώ μιλούσα στα παιδιά αλλά τους έλεγα ότι τα λεφτά που έχει η μητέρα τους τα τρώει αλλού και δε συνεισφέρει στο σπίτι. Γνωρίζω ότι η σύζυγός μου διατηρεί εξωσυζυγική σχέση και παραμελεί τα παιδιά κάτι το οποίο δεν μπορώ να αποδεχθώ και της έχω ζητήσει να χωρίσουμε».

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και παρατηρώντας τις δύο ιστορίες, διαπιστώνει κανείς ότι τόσο στην περίπτωση της αδικοχαμένης Βάιας όσο και στης κόρης της η έξαρση βίας ξεκίνησε ύστερα από ένα αίτημα για διαζύγιο.

Τα περιστατικά κακοποίησης λάμβαναν χώρα συχνά μέσα στα σπίτια τους, ενώ οι σύζυγοι και στις δύο ιστορίες κατηγορούσαν τις γυναίκες για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Δύσκολα, μάλιστα, ξεχνά κανείς τα λόγια της 26χρονης, που σήμερα είναι θύμα κακοποίησης, μετά τον θάνατο της μητέρας της.

«Μας χτυπούσε, ξεσπούσε πάνω μας, ήταν ένας βίαιος σύζυγος, οι καβγάδες ήταν μικροπράγματα μπροστά στα όσα συνέβαιναν». Με αυτά τα λόγια περιέγραφε τις εμπειρίες που είχε από τον πατέρα της.

«Η μητέρα μου ερχόταν στο σπίτι και έλεγε: "Κρύψε με, θα με σκοτώσει"», θυμάται δε...

H δήλωση της δικηγόρου του θύματος

«Δυστυχώς ο κύκλος της βίας, της καταπίεσης, και του εξευτελισμού δεν κλείνει εύκολα. Σαν να υπάρχει μια κληρονομική κατάρα. Η παθούσα, νεαρό κορίτσι, έζησε τη σφαγή της μητέρα της από τον ίδιο της τον πατέρα που τη μεγάλωσε με τον τρόμο και το ξύλο. Βίωσε και ίδια ταπείνωση, βία και ξύλο από τον σύζυγό της. Αθώα θύματα για ακόμη μια φορά τα παιδιά της, και ο αδερφός της, που πριν από τέσσερα χρόνια, τα παιδικά του μάτια αντίκρισαν τη μητέρα του σε μια λίμνη αίματος. Προχθές ο τρόμος επαναλήφθηκε. Για ακόμα μια φορά τα παιδιά γίνονται μάρτυρες βίαιων σκηνικών και απειλών. Όμως η παθούσα είναι γενναία. Δεν κάνει πίσω. Ξέρει την κορύφωση της βίας, γνωρίζει τι ακολουθεί».

«Θέλει να προστατεύσει τα παιδιά και το αδερφάκι της και προχώρα πλέον σε μήνυση, ζητώντας από το δικαστήριο την άμεση απομάκρυνση του βίαιου συζύγου της ο οποίος δεν δίστασε να κόψει το ρεύμα στα ίδια του τα παιδιά του ως εκδίκηση. Αυτήν τη φορά, η πολιτεία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της παθούσας και απομάκρυνε με διάταξη του εισαγγελέως τον δράστη από την οικία του. Περιμένουμε από το δικαστήριο να δικαιώσει τα αθώα θύματα και να προστατεύσει την ιδέα της οικογένειας» δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης της 26χρονης, Ανθούλα Ανάσογλου.

Πηγή: protothema

