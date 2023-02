Εύβοια

Εύβοια: Πέθανε την ώρα της εργασίας του

Θρήνος για τον 50χρονο εργαζόμενο, που κατάρρευσε στο πόστο του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 50χρονου ο οποίος εργαζόταν σε εργοστάσιο στα Ψαχνά Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ ο άτυχος άνδρας λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της Τρίτης την ώρα που βρισκόταν στο πόστο του στο εργοστάσιο αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα γιατρός του Κέντρου Υγείας Ψαχνών ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες ενώ διεκομίσθη λίγο αργότερα στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

