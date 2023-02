Αχαΐα

Πάτρα: Πελάτης παντοπωλείου αφόπλισε ληστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ληστής αιφνιδιάστηκε από την αποφασιστικότητα του πελάτη που τον αφόπλισε. Τι έδειξε το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης.

Παρά την παρουσία πελατών μέσα στο κατάστημα, ένοπλος μασκοφόρος εισέβαλλε σε αυτό το βράδυ της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Λοχαγού Μενούνου και Δροσοπούλου στην Εγλυκάδα Πατρών.

Υπό την απειλή όπλου, ζήτησε από υπάλληλο του παντοπωλείου να του δώσει χρήματα από το ταμείο.

Τον ληστή, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας κουκούλα full face, «αφόπλισε» πελάτης που, διατηρώντας τη ψυχραιμία του, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, κίνηση που όπως φάνηκε ξάφνιασε τον δράστη ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης, ενώ από τα πρώτα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, ο σωματότυπος του δράστη παραπέμπει σε πολύ νεαρό άτομο, ενδεχομένως και ανήλικο.

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: “Κλαρινογαμπρός” ο Δασκαλάκης, ανατρέπει το κίνητρο για τους φόνους (βίντεο)

Πυροβολισμοί στο Γάζι: Καρέ - καρέ η σύλληψη του 35χρονου (εικόνες)

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό