Καβάλα: Καταπλακώθηκε από δέντρο και πέθανε

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση 55χρονου βοσκού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 15/2 ένας 55χρονος βοσκός τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί και αναζητούνταν ήδη από την Τρίτη 14/2, στο δήμο Παγγαίου, Καβάλας.

Όπως έγινε γνωστό ο άτυχος 55χρονος έχασε τη ζωή του όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταπλακώθηκε από ένα δέντρο το οποίο επιχείρησε να κόψει.

Από την Τρίτη είχε ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση ανεύρεσης του από την Αστυνομία, συναδέλφους και φίλους του και τελικά βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή πάνω από το Σιδηροχώρι.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα

