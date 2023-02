Ιωάννινα

Ζαγόρια - Βωβούσα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργαστήριο ξυλείας

Άμεσα ήταν η κινητοποίηση από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγορίου.

Δύο σπίτια καμένα είναι ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας στη Βωβούσα Ιωαννίνων, στα Ζαγόρια το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι κάτοικοι, πυροσβέστες και άνδρες της Πολιτικής Προστασίας έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τον ορεινό οικισμό της Βωβούσας Ζαγορίου από τις φλόγες που ξεκίνησε από εργαστήρι ξυλείας και βρίσκεται στον οικισμό.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ξυλείας στην Τ.Κ. Βωβούσας του δήμου Ζαγορίου, Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2023'

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ τα δύο σπίτια καήκαν ολοσχερώς.

