Δωδεκανήσα

Τροχαίο: Προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και έκλεψαν τον οδηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλά άτυχος στάθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος μετά την τρομάρα του από το τροχαίο, βίωσε ακόμη μια δυσάρεστη έκπληξη

(εικόνα αρχείου)

Στις αστυνομικές Αρχές της Ρόδου, καταγγέλθηκε από έναν 23χρονο Βούλγαρο ότι την 15η Ιανουαρίου 2023 και περί ώραν 04.30 δέχτηκε επίθεση από αθίγγανους, στο Κορακόνερο.

Ειδικότερα, οδηγώντας αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πρόκληση υλικών ζημιών, όπου επελήφθησαν σχετικά σταθμός ΕΚΑΒ και Τ.Τ. Ρόδου.

Κατά την αναμονή του στο σημείο τον προσέγγισαν δύο αθίγγανοι και με την πρόφαση παροχής βοηθείας, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του οχήματος ένα κινητό τηλέφωνο αξίας περίπου 200 ευρώ, ένα πορτοφόλι το οποίο περιείχε άδεια ικανότητας οδήγησης, ταυτότητα, δύο κάρτες τραπεζών, ένα USB, ένα ρολόι, ένα καλώδιο κι έναν αναπτήρα.

Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί και αποχώρησαν με τη χρήση σωματικής βίας προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία.

Από περαιτέρω έρευνα – προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου εξακριβώθηκε η ταυτότητα του ενός δράση, ο οποίος αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από το θύμα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της

Κολωνός - Ταραχοπούλου: Η 12χρονη αναγνώρισε τους πέντε συλληφθέντες (εικόνες)