Τσικνοπέμπτη - Θεσσαλονίκη: Γεμάτα τα Λαδάδικα - Σουβλάκια, μουσική και χορός (βίντεο)

Οι πελάτες έχουν ήδη γεμίζει τα μαγαζιά, ενώ ήδη οι μουσικές και οι χοροί ξεκίνησαν….



Η Βασιλέως Ηρακλείου και όλα τα Λαδάδικα είναι και φέτος οι πρωταγωνιστές της ημέρας στη Θεσσαλονίκη!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη, με το παραδοσιακό τσίκνισμα, άφθονο αλκοόλ, ξεσηκωτική μουσική και οι πιο τολμηροί με αποκριάτικη αμφίεση.

Στα Λαδάδικα μέχρι στιγμής υπάρχει η μεγαλύτερη κινητικότητα από κόσμο, οι ταβέρνες και τα εστιατόρια είναι γεμάτα, ενώ στον δρόμο έχει στηθεί χορός με… άπαντες καλεσμένους, ζωντανή μουσική και φυσικά σουβλάκια!

Χιλιάδες κόσμου θα συγκεντρωθούν μέχρι το βράδυ στα ταβερνεία, τα ψητοπωλεία και τα τσιπουράδικα της περιοχής, για να τσικνίσουν και να τιμήσουν το έθιμο.

Σουβλάκια, πανσέτες, λουκάνικα και σουτζουκάκια είναι τα βασικά κρεατικά που στρώνονται πάνω στις σχάρες. Στη Βασιλέως Ηρακλείου έχει αρχίσει να μαζεύεται σιγά σιγά αρκετός κόσμος, που ως συνήθως τρώει σουβλάκια και πίνει ρετσίνες «στο πόδι».

Παραδοσιακό γλέντι με χορό και μεζέδες στήθηκε νωρίτερα και στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, στους δρόμους της Πάτρας αλλά και στην Βαρβάκειο Αγορά, στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: thestival.gr, grtimes.gr





