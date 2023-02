Δωδεκανήσα

Ρόδος: 53χρονος εκπαιδευτικός είχε σχέση με 14χρονη μαθήτρια

Πιάστηκαν στα χέρια ο εκπαιδευτικός και ο πατέρας του κοριτσιού. Τι υποστηρίζει η μαθήτρια και τι ο εκπαιδευτικός για τη σχέση τους.

Την 1η Μαρτίου 2023 θα εκδικαστεί μετά από αναβολές η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενο για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους έναν 53χρονο εκπαιδευτικό που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30ή Νοεμβρίου 2019 και περί ώραν 03.00 να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο. Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Στην πορεία η ανήλικη, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook. H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους.

Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί την δίωξή του.

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μια πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στην θέλησή της.

