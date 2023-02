Θεσσαλονίκη

Ανήλικος απείλησε με μαχαίρι καθηγητή και τον χτύπησε

Ο ανήλικος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο.

Ανήλικος απείλησε με μαχαίρι καθηγητή και τον χτύπησε, σε αγώνα ποδοσφαίρου για το σχολικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Το επεισόδιο συνέβη το πρωί σε γήπεδο της Πυλαίας με τον 16χρονο «πρωταγωνιστή» να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος δε συνδέεται με την σχολική κοινότητα των δύο αντίπαλων ομάδων, δηλαδή είναι εξωσχολικός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πράξης του.

Λόγω ανηλικότητας αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και αναμένεται να οριστεί ρητή δικάσιμος.

