Βόλος: γρονθοκόπησε την πρώην συντρόφο του έξω από αστυνομικό τμήμα

Η γυναίκα είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει τον συνταξιούχο αστυνομικό και κατά την έξοδό της, ο πρώην σύντροφός της, της επιτέθηκε.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας, συνέβη αυτή τη φορά στον Βόλο, όταν συνταξιουχος αστυνομικός, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, έξω από αστυνομικό τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα, στο αυτόφωρο οδηγήθηκε 70χρονος στο Βόλο, μετά από καταγγελία της 65χρονης πρώην συντρόφου του πως της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η ίδια στις 15/2 επισκέφθηκε το Αστυνομικό τμήμα Βόλου για να καταγγείλει τον 70χρονο πως την παρακολουθεί, καθώςέχει εμμονή μαζί της και δεν μπορεί να αντέξει το χωρισμό τους.

Παρ’ όλ’ αυτά οι αστυνομικοί εκεί έπεισαν τη γυναίκα να μην καταθέσει μήνυση και να κάνει υπομονή, καθώς ο 70χρονος είναι συνταξιούχος πρώην αστυνομικός.

Η γυναίκα πράγματι αρχικά αποχώρησε χωρίς να κάνει καταγγελία, όμως, καθώς έβγαινε από το ΑΤ, εκείνος την περίμενε και της έδωσε γροθιά στο στήθος, προκαλώντας της απλή σωματική βλάβη.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου χθες, ο 70χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα 20/2, ενώ αφέθηκε ελεύθεροςως τότε, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την 65χρονη και την οικία της σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων.

