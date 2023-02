Τρίκαλα

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Άγιο» είχε ο οδηγός στο δρόμο του οποίου έπεσε αγριογούρονο το βράδυ του Σαββάτου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου επί της ε.ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, έξω από την Καλαμπάκα, στο ύψος του “Μαγκλάρα”.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr αγριογούρουνο φέρεται να πετάχτηκε στο δρόμο και η οδηγός του Ι.Χ. στην προσπάθεια να το αποφύγει έπεσε πάνω στο γεφυράκι που βρίσκεται στο σημείο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Το σημείο θεωρείται πέρασμα αγριογούρουνων, έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα κατά καιρούς και ίσως να πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση.

Πηγή: trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: έκλεψαν βαν της συνοριοφυλακής έξω από αστυνομικό τμήμα

Χανιά – Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός

Γεώργιος Παπανικολάου: ο γιατρός που εφηύρε το “τεστ Παπ”