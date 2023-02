Έβρος

Έβρος: Νεαρή αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με την κοπέλα που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο στήθος.

Νεκρή βρέθηκε 28χρονη από το Σουφλί, στον Έβρο, η οποία από την Κυριακή αγνοείτο και αναζητούσαν οι συγγενείς και φίλοι της.

Η νεαρή βρέθηκε μαχαιρωμένη στο στήθος, κοντά στην καρδιά και σε μικρή χαράδρα περίπου 30 μέτρων όπου είχε πέσει με τη μοτοσυκλέτα της.

Στο σημείο αυτό την βρήκε ο θείος της, που μαζί με την οικογένεια της και τους συγγενείς την αναζητούσαν από χθες το απόγευμα και επειδή όλοι γνώριζαν πως συνήθιζε να πηγαίνει προς το βουνό τη Λευκίμης, σήμερα το πρωί κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιτέχνες: Απορρίπτουν την ΚΥΑ με επιστολή

Qatar Gate – Δημητρακόπουλος: Το ευρωκοινοβούλιο θέλει την Καϊλή ως τρόπαιο

Κρήτη: Πέθανε ο άνδρας που τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο