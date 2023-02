Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: 20χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες του πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι αναφέρει στην καταγγελία της η 20χρονη.



Στη σύλληψη 40χρονου αλλοδαπού, τον οποίο είχε καταγγείλει 20χρονη πρώην σύντροφός του για βιασμό, προχώρησαν αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη.

Η 20χρονη κατήγγειλε ότι ο συλληφθείς, μέσα σε διαμέρισμα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της, με τη χρήση σωματικής βίας.

Ο 40χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης και δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-02-2023) στους Αμπελόκηπους, 40χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό.

Προηγήθηκε καταγγελία 20χρονης ημεδαπής, πρώην συντρόφου του ανωτέρω, σύμφωνα με την οποία, εντός διαμερίσματος, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της, με τη χρήση σωματικής βίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Κατάρρευση κτηρίων και εγκλωβισμένοι από τα 6,4 Ρίχτερ (εικόνες)

Έβρος: Νεαρή αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι