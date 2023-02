Κοινωνία

Πετρούπολη - καταγγελία: Τη βίασαν υπό την απειλή όπλου μέσα σε κλαμπ

Τι ανέφερε στην καταγγελία της η 28χρονη για το βιασμό της από δύο άνδρες μέσα σε νυχτερινό μαγαζί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης βρίσκεται η καταγγελία μιας 28χρονης ότι γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου 2023, έπεσε θύμα βιασμού μέσα σε κλαμπ.

Σύμφωνα με την καταγγελία ενώ η νεαρή διασκέδαζε κάποια στιγμή την προσέγγισαν δύο άγνωστοι, ένας εκ των οποίων της έδειξε ένα όπλο που είχε πάνω του και την ανάγκασε να τους ακολουθήσει στην τουαλέτα του κλαμπ. Εκεί, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς η 28χρονη, δύο άντρες ασέλγησαν σε βάρος της αφού ολοκλήρωσαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους την παράτησαν.



Στη συνέχεια η νεαρή κοπέλα ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό και κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για το αδίκημα του βιασμού. Η έρευνα του Τ.Α. Πετρούπολης είναι σε πλήρη εξέλιξη.

