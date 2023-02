Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή πάνω σε μοτοσικλέτα

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με την χρήση απινιδωτή και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε νοσοκομείο, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 12:00. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο thestival.gr, ο άνδρας επέβαινε ως συνοδηγός σε μοτοσικλέτα. Ενώ η μηχανή κινούνταν επί της οδού Αγγελάκη, στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει επειδή δεν αισθανόταν καλά. Μόλις σταμάτησαν, ο άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση.

Επί τόπου έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και κινητή μονάδα. Με τη χρήση απινιδωτή γιατροί του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Ο άνδρας διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

