ΑΠΘ: Κατέρρευσε οροφή στο κτήριο της Οδοντιατρικής (εικόνες)

Τι καταγγέλλουν φοιτητές και τι ισχυρίζεται ο πρύτανης της Σχολής.

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το κτίριο της Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, στις οποίες διακρίνεται να έχει καταρρεύσει οροφή σε χώρο της κλινικής της σχολής ενώ αίθουσες έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, στην ΕΡΤ, «καλοριφέρ στον 4ο όροφο έπεσε, προκαλώντας διαρροή νερού», την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου.

«Επειδή ήταν Κυριακή και έτρεχε το νερό με πολλή πίεση και για πολλές ώρες, τα νερά έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο» ανέφερε ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως τα νερά καθαρίστηκαν την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρόκειται για οροφή αλλά για γυψοσανίδες.

Όπως αναφέρουν τα Φοιτητικά Νέα, εκλεγμένοι φοιτητές με την Πανσπουδαστική ΚΣ στην Οδοντιατρική του ΑΠΘ κάλεσαν σήμερα, Τετάρτη (22/2) σε κινητοποίηση απαιτώντας έκτακτο κρατικό κονδύλι για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των κλινικών της σχολής. Παράλληλα ζητούν να ληφθούν όλα τα μέτρα για να επιλυθούν άμεσα οι υλικές ζημιές στο χώρο της σχολής και να αναπληρωθούν όλες οι κλινικές που αναβάλλονται εξαιτίας του ταβανιού.

Με ανακοίνωσή τους αναδεικνύουν ότι «η πολιτική που βάζει στο ζύγι τις ανάγκες των φοιτητών να σπουδάζουν σε σύγχρονα εργαστήρια και κλινικές με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που δρουν μέσα στις σχολές μας είναι αυτή που έχει οδηγήσει στο να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Από τύχη δεν έπεσε το ταβάνι να μας πλακώσει τις ώρες των κλινικών.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος- αφού σταθήκαμε “τυχεροί” και δεν είχαμε τραυματίες- πολλές από τις κλινικές αναβλήθηκαν και άλλες ακυρώθηκαν. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους συμφοιτητές μας στα κλινικά έτη χάνουν πολύτιμες ώρες κλινικών, που έτσι κι αλλιώς ήταν ελάχιστες, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση για αναπλήρωση αυτών των ωρών.

Έτσι, έχει μείνει στο πάγο η κλινική μας άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας ήδη αντιμετωπίζαμε πολλές δυσκολίες, ενώ οι ασθενείς αναμένουν χωρίς ενημέρωση για την εξυπηρέτησή τους. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε να ανοίγει στη βουλή συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ανοίγοντας έτσι το “παραθυράκι” για να καταργηθεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των πανεπιστημίων».

