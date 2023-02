Σάμος

Σάμος - Ναυάγιο: Επιχείρηση για διάσωση μεταναστών

Σε εξέλιξη ειναι επιχείρηση έρευνας κα διάσωσης, απο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Αρκετοί παραμένουν οι αγνοούμενοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 4:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή Σαμιοπούλα νότια της Σάμου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διασωθεί 18 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σάμου, ενώ σύμφωνα με τις δικές τους μαρτυρίες στο σκάφος επέβαιναν ακόμη 4 άτομα που αγνοούνται.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχει ένα σκάφος της Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma.

