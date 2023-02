Έβρος

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί η γυναίκα να έχει βάλει προβεί σε αυτοχειρία.

«Το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν έχει κατατεθεί ακόμη. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για αυτοχειρία, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης που βρέθηκε προ ημερών νεκρή στον Έβρο, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

«Περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει η Αστυνομία, η οποία κάνει καλά ην δουλειά της και αυτήν την περίοδο παίρνει καταθέσεις», ανέφερε η Μαρία Καραγεωργίου.

Οι γονείς της 28χρονης, που ήταν η «καρδιά» των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Τυχερό του Έβρου, οι οποίες ματαιώθηκαν μετά από τον θάνατο της, σε ένδειξη πένθους, απευθύνουν έκκληση προς όλους για πληροφορίες που θα ξεδιαλύνουν την υπόθεση, καθώς όπως τονίζεται, η οικογένεια δεν πιστεύει ότι η νεαρή γυναίκα αυτοκτόνησε.

Η 28χρονη, την οποία αναζητούσαν οι συγγενείς και φίλοι της, βρέθηκε μαχαιρωμένη στο στήθος, κοντά στην καρδιά και σε μικρή χαράδρα, περίπου 30 μέτρων, όπου είχε πέσει με τη μοτοσυκλέτα της.

Στο σημείο αυτό την βρήκε ο θείος της, που μαζί με την οικογένεια της και τους συγγενείς την αναζητούσαν από το προηγούμενο απόγευμα.

Επειδή όλοι γνώριζαν πως συνήθιζε να πηγαίνει προς το βουνό τη Λευκίμης, σήμερα το πρωί κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση.

