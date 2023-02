Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ταχυδακτυλουργός προφυλακίστηκε για τον βιασμό της βαφτιστήρας του

Τι κατήγγειλε η 21χρονη πλέον κοπέλα για τα όσα έζησε στα χέρια του νονού της.

Γνωστός ταχυδακτυλουργός προφυλακίστηκε για τον βιασμό της 21 ετών βαφτιστήρας του.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε για το καλοκαίρι του 2001 και όπως είπε η 21χρονη, τότε, ο νονός της την εξυπηρέτησε με το αυτοκίνητό του και σύμφωνα με την ίδια ασέλγησε σε βάρος της.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο άνδρας καταγγέλθηκε για βιασμό, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, στον οποίο αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τα καταγγελλόμενα, ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Πηγή: thestival.gr

