Θεσσαλονίκη: Βαριά ποινή σε θείο που βίαζε τα ανίψια του

Φρίκη είχε προκαλέσει η υπόθεση όταν αποκαλύφθηκε, ενώ φαίνεται πως ο δράστης τιμωρείται, αλλά οι πληγές των παιδιών δεν κλείνουν.

Σε συνολική κάθειρξη 37 ετών (με εκτιτέα τα 20) καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 53χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά επί τέσσερα χρόνια τα τρία ανήλικα ανίψια του, παιδιά των αδελφών του, με «δέλεαρ» άλλοτε διάφορα δώρα, όπως σοκολατάκια, κι άλλοτε επιτρέποντάς τα να παίξουν με το κινητό του τηλέφωνο, ενώ - παράλληλα - ο ίδιος κατέγραφε με τη συσκευή τηλεφώνου τις αρρωστημένες του ορέξεις.

Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκαν το διάστημα 2009-2013, αλλά χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταγγελθούν στις διωκτικές Αρχές και συγκεκριμένα το 2021, όταν το ένα από τα θύματα ενηλικιώθηκε. Φαίνεται δε, ότι οι γονείς των παιδιών γνώριζαν για το τι συνέβαινε, επειδή είχε πέσει στα χέρια τους ένα από τα βίντεο αλλά εκείνοι επέλεξαν να σιωπήσουν, με την εισαγγελέα της έδρας να τους καταλογίζει «εγκληματική αμέλεια».

Όπως έγινε γνωστό, τα ανήλικα θύματα (γεννημένα τα έτη 2003, 2004 και 2006) περνούσαν κάποιες ώρες στο σπίτι των παππούδων τους λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονιών τους. Στο ίδιο σπίτι ζούσε κι ο 53χρονος. «Μας παρίστανε τον καλό και ήσυχο αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα τέρας» ανέφερε από το βήμα του μάρτυρα ένα από τα αδέλφια του κατηγορούμενου.

Στην απολογία του, ο ίδιος ομολόγησε τις πράξεις του ζητώντας συγγνώμη από τα αδέλφια του, ενώ ανέφερε ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του.

Νωρίτερα, στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την παραδειγματική του τιμωρία για να «δικαιωθούν οι αθώες ψυχές». «Έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» ανέφερε η εισαγγελικός λειτουργός, τονίζοντας ότι ο δράστης κατέστρεψε όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή των παιδιών.

