Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ύποπτο αντικείμενο έξω από το Ρωσικό Προξενείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι αρχές και σήμανε συναγερμό στη Θεσσαλονίκη.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά από ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε μπροστά στο Προξενείο της Ρωσίας.

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε μπροστά από το Προξενείο της Ρωσίας, στην οδό Δημοσθένους 3, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από επιχείρηση των ΤΕΕΜ, εξουδετερώθηκε το ύποπτο αντικείμενο, που βρισκόταν μέσα σε μαύρη σακούλα, με ελεγχόμενη έκρηξη. Ο άνδρας που το άφησε μπροστά στο προξενείο και άρχισε να τρέχει, αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σακούλα είχε πάνω της την επιγραφή “ρωσικός κόσμος“. Μέσα στη σακούλα υπήρχαν χαρτιά και σάντουιτς με γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν γίνει και άλλες ακτιβιστικές ενέργειες που έφεραν την επιγραφή “ρωσικός κόσμος”.

Σημειώνεται ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμαίος

Ρόδος: Οι αντιφάσεις του κατηγορούμενου πατροκτόνου

Έβρος - Οικογένεια 28χρονης: Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μας (βίντεο)