Αχαΐα

Πάτρα: Νεαρός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα σε όλο του το σώμα. Η κατάσταση της υγείας του. Τι συνέβη πριν την πτώση.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Πάτρα νεαρός που έπεσε από το μπαλκόνι 3ου ορόφου ξενοδοχείου.

Η πτώση σύμφωνα με πληροφορίες έχει προκαλέσει στον 18χρονο κατάγματα σε σχεδόν όλο του το σώμα, με κάποια από αυτά να κρίνονται από τους γιατρούς του νοσοκομείου στην Πάτρα ως ιδιαιτέρως σοβαρά.Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του νεαρού δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όλα έγιναν περίπου στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 18χρονος βρέθηκε στο έδαφος πέφτοντας από μπαλκόνι του 3ου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι γιατροί στο νοσοκομείο του Ρίου εντόπισαν ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού παρόντα ήταν μέλη της παρέας του που διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και είδαν τον φίλο τους να πέφτει στο κενό.

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του νεαρού και μίας φίλης του. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η οικογένεια του 18χρονου που ζει στην Αθήνα, με τους γονείς του να φτάνουν εσπευσμένα στην Πάτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός του τριημέρου

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο