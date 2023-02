Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: συνελήφθη την ώρα που πουλούσε ναρκωτικά

Στα "πράσα" πιάστηκε άνδρας που πουλούσε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα δύο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα) και αλλοδαπός.

Ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ αυτοκίνητο, να προμηθεύει με ναρκωτικές ουσίες τους ημεδαπούς. Οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «Εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες "φιξάκια", περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού βάρους 6,3 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 530 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και τρία κινητά τηλέφωνα».

Ακολούθησε ακινητοποίηση του οχήματος και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτό βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες οκτώ αυτοσχέδιες συσκευασίες «φιξάκια», περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού βάρους 5,6 γραμμαρίων και κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του αλλοδαπού η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «26 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ενώ κατασχέθηκε το Ι.Χ. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών».

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης.

