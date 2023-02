Ξάνθη

Καρναβάλι Ξάνθης: “Βούλιαξε” η πόλη - Πάνω από 100000 καρναβαλιστές (βίντεο)

Ύστερα από τρία χρόνια αποχής λόγω της πανδημίας, 100.000 καρναβαλιστές κατέφτασαν από διάφορες περιοχές της χώρας, ακόμα και από το εξωτερικό.



Στο μεγάλο Καρναβάλι της Ξάνθης το κέφι είναι αμείωτο, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα 8 άρματα, εμπνευσμένα από την επικαιρότητα. Οι καρναβαλιστές ξεκίνησαν από την 28ης Οκτωβρίου και κατέληξαν στην περιοχή απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, όπου η διασκέδαση «απογειώθηκε»!

Τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική είσοδο της Ξάνθης, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στήθηκαν για τους 100.000 επισκέπτες που κατέφτασαν από όλη την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τοιυρκία.

Συνολικά 38 πληρώματα και πάνω από 15.000 καρναβαλιστές ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, χορεύοντας και διασκεδάζοντας μέχρι τελικής πτώσης… Το θέμα του φετινού Καρναβαλιού ήταν «Όνειρα, χρώματα, μυρωδιές, αρώματα». Όπως αναμένεται την παράσταση έκλεψαν ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού, ο γνωστός Πειρατής της Θεσσαλονίκης, αλλά και η Βασίλισσα των φετινών ΘΛΕ, Άννα Παυλίδου.

Τους καρναβαλιστές καλωσόρισε στην Ξάνθη ο Δήμαρχος, Μανώλης Τσέπελης, ενώ ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος τόνισε τη μοναδικότητα της περιοχής.

πηγή βίντεο: Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, xanthinea.gr

