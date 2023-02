Εύβοια

Εύβοια: Δωρεάν σουβλάκια με συλλήψεις και εντάσεις

Έξαλλοι επιχειρηματίες έκαναν καταγγελία και συνελήφθησαν εκπρόσωποι του Δήμου. "Πόλεμος" σχολίων και αιχμών, μετά τις αντιδράσεις.

Η πρωτοβουλία του Δήμου της πρωτεύουσας της Εύβοιας, να μοιράσει δωρεάν σουβλάκια στον κόσμο, οδήγησε σε δύο συλλήψεις και έντονες αντιπαραθέσεις.

Η ουρά από εκατοντάδες άτομα, που περίμεναν να ψηθούν τα σουβλάκια που μοίραζε ο Δήμος στη Χαλκίδα, κοντά σε καταστήματα που ήταν άδεια απο πελατεία, άναψε μεγάλες φωτιές και προκάλε "πόλεμο".

Ο Δήμος προσέφερε δωρεάν σουβλάκια, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων τη νύχτα του Σαββάτου. Κάποιοι από τους επιχερηματίες, έντονα ενοχλημένοι ειδοποίησαν την Αστυνομία για να γίνει έλεγχος, ο οποίος οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Οι επιχειρηματίες εστίασης έλεγαν ότι δεν είχαν πρόβλημα με την πρωτοβουλία του Δήμου, αλλά ότι αυτή δεν έγινε σε άλλον τόπο και με άλλες συνθήκες και τήρηση των κατάλληλων μέτρων,

Συγκεκριμένα, ο δήμος Χαλκιδέων οργάνωσε το Σάββατο το βράδυ 25 Φεβρουαρίου μια εκδήλωση στην οποία προσφέρονταν δωρεάν σουβλάκια στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Στην πλατεία υπήρχαν πάνω από 2.000 άτομα, ενώ οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης μοίραζαν ακατάπαυστα σουβλάκια, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, κάτι που φυσικά ενόχλησε τους τοπικούς καταστηματάρχες εστίασης, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην αστυνομία, μιας και τα μαγαζιά τους ήταν άδεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και σε έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ δεν διέθεται υγειονομική άδεια αλλά ούτε και κατάληψης χώρου και άμεσα προχώρησαν στην σύλληψη της Προέδρου Ελένης Αϊδίνη και του Διευθυντή του οργανισμού Φώτη Γκούνη, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.

Η σύλληψη σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες καταστηματαρχών, ότι δεν τηρούνταν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα υπήρξαν καταγγελίες για πλημμελή συντήρηση των προϊόντων που μοιράζονταν δωρεάν στον κόσμο που έσπευδε να προμηθευτεί σουβλάκια

Λίγο μετά τις 01:30 τη νύχτα αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά από προφορική εντολή εισαγγελέα. Σύμφωνα με καταγγελίες, την ώρα της εκδήλωσης τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα, καθώς ανήλικοι είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε αλκοόλ, χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο.

H συλληφθείσα κ. Αιδίνη, σε ανάρτησή της καταφέρθηκε κατά των επιχειρηματιών της εστίασης μιλώντας για ποταπά αισθήματα. Ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της εστίασης, Β. Ευθυμίου, ωστόσο απάντησε λέγοντας ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους εστιάτορες ενώ αιχμηρά ανέφερε: «Στη Λευκή Νύχτα γιατί δε δίνατε δωρεάν ρούχα και παπούτσια έξω από τα καταστήματα»

