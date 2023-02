Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: Ψάρευε και πουλούσε μύδια παρά τις απαγορεύσεις

Πώς εντοπίστηκε ο ερασιτέχνης ψαράς.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου, στην παραλία “ΒΟΥΒΑΛΙ” Πόθιας ν. Καλύμνου, εντοπίστηκε ημεδαπός ερασιτέχνης αλιέας, να έχει αλιεύσει δεκατέσσερα κιλά μύδια του είδους «MYLITUS GALLOPROVINCIALIS», είδος για το οποίο απαγορεύεται η αλιεία - εμπορία, λόγω χρονικής απαγόρευσης του.

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενώ η εν λόγω ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκε και στη συνέχεια καταστράφηκε.

