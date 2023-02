Ηράκλειο

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στους δρόμους της Κρήτης. Γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή και ξεψύχησε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από μηχανή, ο οδηγός της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά.

Η ηλικίας 63 ετών γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο που έγινε στη λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σταθεροποιήσουν. Δυστυχώς η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα τραυματισμένος ελαφρύτερα, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και ο 51χρονος οδηγός της μηχανής.

