Θεσσαλονίκη: Νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα κάτω από μια σκάλα.

Η σορός ενός ανθρώπου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εξωτερικό χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο επί της οδού Ρήγα Φεραίου, έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και λίγο αργότερα εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου κάτω από μία σκάλα.

