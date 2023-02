Λάρισα

Λάρισα: μαχαίρωσαν άνδρα σε μαντρί

Κρίσιμη είναι η κατάσταση του άνδρα που του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν μέσα στο μαντρί που δούλευαν.

(εικόνα αρχείου)

Σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας διαφύγει το παρόν τον κίνδυνο, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένας 43χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από αιματηρό καβγά με συνάδελφό του, βοηθό κτηνοτρόφου, εργαζόμενος σε ποιμνιοστάσιο περιοχής της Λάρισας.

Οι δύο βοηθοί του Λαρισαίου κτηνοτρόφου, ο 43χρονος Αλβανός και ο 38χρονος Πακιστανός υπήκοος, για λόγους που ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας -σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» νωρίς το απόγευμα προχθές Κυριακή, ενώ βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιο, διαπληκτίστηκαν για ασήμαντη αφορμή. Τότε ο 38xpovos Πακιστανός με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά στην- κοιλιά τον 43χρονο Αλβανό.

