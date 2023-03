Μαγνησία

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου παράγγειλε χθες τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί εάν συνέβη περιστατικό ακραίου bullying σε μαθητή Γυμνασίου του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις μαθητές φέρονται να άσκησαν σεξουαλική παρενόχληση σε συμμαθητή τους μετά τη λήξη του ωραρίου στις τουαλέτες.

Ένας από αυτούς τραβούσε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα και στο σχολείο επικράτησε πανικός. Οι καθηγητές, μετά από αναφορά και του ίδιου του παιδιού, απευθύνθηκαν άμεσα στην Εισαγγελία και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αναφορά κατέθεσε και κοινωνική λειτουργός για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι μαθητές που εμπλέκονται στην υπόθεση βίας απέναντι στον 13χρονο φέρονται να δήλωσαν πως διέγραψαν το βίντεο, ενώ αναμένεται να κληθούν στην Εισαγγελία οι ίδιοι και οι γονείς τους.

Το παιδί δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί θύμα της συγκεκριμένης παρέας, στην οποία πολλές φορές συμμετέχει και το ίδιο. Είναι «θύμα» τους από την περασμένη χρονιά και με την υπόθεση έχει ασχοληθεί και το ΚΕΔΑΣΥ από το επιστημονικό προσωπικό του οποίου συντάχθηκε αναφορά.

Το Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες συνάντηση με τους γονείς των παιδιών αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί.

Όλα τα δεδομένα δείχνουν πως η κατάσταση στο σχολείο έχει ξεφύγει καθώς σύμφωνα με άλλες πληροφορίες μαθητές του Γυμνασίου δίνουν «ραντεβού» σε πάρκα για να λύσουν τις διαφορές τους εκτός ωραρίου. Το ραντεβού του «ξύλου» έγινε επίσης αντιληπτό από καθηγητές καθώς διέρρευσε από τους συμμαθητές τους, που θα αποτελούσαν το κοινό.

Πηγή: gegonota.news