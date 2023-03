Πέλλα

Τραγωδία στα Τέμπη – Γιαννιτσά: Βουβό το “ύστατο χαίρε” στην Ιφιγένεια

Ησυχία και βουβός πόνος στα Γιαννιτσά, στον τελευταίο αποχαιρετισμό στην 23χρονη που χάθηκε στα Τέμπη.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτισε την 23χρονη Ιφιγένεια, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συμφοιτητές της νεαρής βρέθηκαν στα Γιαννιτσά και με δάκρυα στα μάτια συμπαραστέκονται ο ένας στον άλλον.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της οικογένειας είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1, λέγοντας πως αυτό που περιμένουν είναι «μία συγγνώμη που δεν έχουν ακούσει».

Μίλησε, επίσης για τη φωτογραφία στην οποία φαίνεται η θέση της κοπέλας στο 3ο βαγόνι.

Καθόταν στο παράθυρο, δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκαύματα. Ο ίδιος γνωρίζει για την απώλεια της συντρόφου του, ενώ η κατάστασή του είναι δραματική.

«Με το που έγινε η σύγκρουση έψαξε να βρει την Ιφιγένεια, την βρήκε, μαζί με ένα άλλο παιδί τη μετέφεραν σε άλλο σημείο μέσα στο βαγόνι από τα πόδια και το κεφάλι και διαπίστωσαν ότι είχε αίματα στο κεφάλι και από ό,τι θυμάται είχε σφυγμό. Παρέλαβαν το παιδί οι διασώστες και είπε πάρτε και την κοπελιά μου, όμως έκτοτε αγνοείτο» , κατέληξε.

