Τραγωδία στα Τέμπη: Στα μαύρα η Στυλίδα για την κηδεία του ελεγκτή

Σήμερα στη Στυλίδα θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος για τον 55χρονο Γιάννη Τζοβάρα ελεγκτή του μοιραίου intercity 62.

Χθες το βραδύ ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες οι διαδικασίες ταυτοποίησης και σήμερα συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Στυλίδας.

Την εξόδιο ακολουθία θα τελέσει ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι μέχρι στιγμής 57. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν και δύο δείγματα βιολογικού υλικού από αυτό που έχουν δώσει συγγενείς, τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτά των νεκρών. Αυτό δεν αποκλείεται να διαφοροποιήσει λίγο τον τελικό αριθμό των θυμάτων, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εργαστηριακής έρευνας, καθώς από την Πυροσβεστική εστάλη και άλλο δείγμα από τον τόπο του δυστυχήματος. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για ανθρώπινο μέλος που εντοπίστηκε κατά την μετακίνηση της μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της Παρασκευής.

