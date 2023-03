Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση επικράτησε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη μετά από ατύχημα με φορτηγάκι σε στάση του ΟΑΣΘ. Τι υποστήριξε ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ευτυχώς χωρίς τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη όταν ένα φορτηγάκι έπεσε σε στάση του ΟΑΣΘ στο ύψος του Φοίνικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα αρχικά να πέσει σε κάγκελα και στη συνέχεια στη στάση του ΟΑΣΘ.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν ένα άλλο ΙΧ του έκλεισε τον δρόμο και ο ίδιος υποχρεώθηκε να κάνει ελιγμό για να το αποφύγει.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός από το φορτηγάκι βγήκε μόνος του από το φορτηγάκι και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς της τροχαίας που βρέθηκαν στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Νοσηλευτές πλένουν με λάστιχο ασθενή σε πυλωτή

Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 176 σημεία

Καιρός: Ομίχλες, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα